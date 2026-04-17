Оккупанты ударили по Черниговской области: шесть тысяч человек без света

Российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности "Черниговоблэнерго".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал АО "Черниговоблэнерго".
По данным предприятия, в результате вражеской атаки поврежден энергообъект, из-за чего без света сейчас находится более 6 тысяч абонентов в городе и области. Также зафиксированы попадания по ряду объектов инфраструктуры.
В АО "Черниговоблэнерго" информируют, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после того, как ситуация в области станет безопасной.
Оккупанты не впервые пытаются устроить блэкаут жителям области. Почти каждый день происходят атаки на энергоинфраструктуру. Вечером во вторник, 14 апреля, тысячи абонентов в Чернигове остались без света из-за повреждения оккупантами кабельной линии.
В ночь на 13 число, сразу после Пасхи, оккупанты также били по АО "Черниговоблэнерго". Без света оставались 12 тысяч абонентов.
Но самую мощную атаку оккупантов жители области почувствовали 25 марта, когда 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе оказались без электричества. Попадание вражеского снаряда в объект энергетической системы вызвало мгновенный дефицит мощности в сети.