Ворог атакував об'єкт ДТЕК у Києві: є поранений та серйозні руйнування
Внаслідок нічної масованої атаки росіян у Києві пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК. Є руйнування адмінбудівель, постраждав працівник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК.
"Постраждав наш колега. Йому вже надали всю необхідну допомогу. Є руйнування адміністративних будівель і виробничих цехів, пошкоджено 15 автомобілів", - йдеться у заяві.
Зазначається, що бригади ДТЕК наразі працюють на місці події та ліквідовують наслідки ворожого удару.
Масована атака РФ по Україні
Нагадаємо, за добу країна-агресорка атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.
У всіх регіонах спостерігалися перебої з електропостачанням. Найбільше жертв зафіксовано в Одесі, де загинули щонайменше дев’ять людей.
Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі без електрики залишились жителі Миколаєва, а також низка населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.
Ворожий удар відбувся на тлі масштабної атаки по всій території України. Протягом доби Росія застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову масштабну атаку країни-агресорки. Він наголосив, що Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій і Кремль робить ставку на війну.
Крім того, В Херсонській ОВА попередили, що сьогодні росіяни планують масовані удари по середмістю з використанням артилерії та дронів.
