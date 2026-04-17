Оккупанты ударили по Черниговской области: шесть тысяч человек без света

03:41 17.04.2026 Пт
Под атаку армии РФ попали энергообъекты АО "Черниговоблэнерго"
aimg Филипп Бойко
Оккупанты ударили по Черниговской области: шесть тысяч человек без света Фото: спасатели ГСЧС (ГСЧС Украины)

Российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности "Черниговоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал АО "Черниговоблэнерго".

Читайте также: Враг атаковал объект ДТЭК в Киеве: есть раненый и серьезные разрушения

По данным предприятия, в результате вражеской атаки поврежден энергообъект, из-за чего без света сейчас находится более 6 тысяч абонентов в городе и области. Также зафиксированы попадания по ряду объектов инфраструктуры.

В АО "Черниговоблэнерго" информируют, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после того, как ситуация в области станет безопасной.

Что известно об обстрелах критического АО "Черниговоблэнерго"

Оккупанты не впервые пытаются устроить блэкаут жителям области. Почти каждый день происходят атаки на энергоинфраструктуру. Вечером во вторник, 14 апреля, тысячи абонентов в Чернигове остались без света из-за повреждения оккупантами кабельной линии.

В ночь на 13 число, сразу после Пасхи, оккупанты также били по АО "Черниговоблэнерго". Без света оставались 12 тысяч абонентов.

Но самую мощную атаку оккупантов жители области почувствовали 25 марта, когда 150 тысяч абонентов в городе Чернигов и Черниговском районе оказались без электричества. Попадание вражеского снаряда в объект энергетической системы вызвало мгновенный дефицит мощности в сети.

Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы