Оккупанты ударили по Черниговской области: шесть тысяч человек без света

Российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Черниговской области. Удар пришелся на мощности "Черниговоблэнерго".

По данным предприятия, в результате вражеской атаки поврежден энергообъект, из-за чего без света сейчас находится более 6 тысяч абонентов в городе и области. Также зафиксированы попадания по ряду объектов инфраструктуры. В АО "Черниговоблэнерго" информируют, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после того, как ситуация в области станет безопасной.