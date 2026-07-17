Після ударів РФ судновласники уникають Одеси: що відбувається з експортом зерна

Російські удари по українських портах ускладнили експорт зерна через Чорне море. Через атаки суду уникають заходити в порти, а страхування перевезень різко подорожчало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times .

Російські атаки на українські порти почали позначатися на роботі зернового експорту через Чорне море.

Після серії ударів по портовій інфраструктурі Одеси судновласники все частіше відмовляються спрямовувати судна до цього регіону, а частина трейдерів призупинила закупівлю зерна.

Одночасно зросли витрати на страхування перевезень, що додатково ускладнює логістику.

Як зазначає джерело з посиланням на компанію з морської безпеки Ambrey, внаслідок атак безпілотників складські потужності найбільшого українського порту в Одесі скоротилися приблизно на третину.

Порти працюють під загрозою

За інформацією Адміністрації морських портів України, лише за останні два тижні внаслідок десятків російських атак по портах та цивільних судах загинули 11 осіб, серед яких співробітники портів та іноземні моряки.

Після виходу Росії із "зернової ініціативи" у 2023 році Україна відновила експорт завдяки власному морському коридору. Проте нинішня ескалація знову поставила його під загрозу.

"Росія вже чотири дні поспіль атакує порти та термінали. Тепер суди не хочуть туди заходити", - розповіла аналітик зернового ринку Маша Бєлікова.

З її слів, внутрішні закупівельні ціни в українських портах фактично зникли, а судновласники перестали пропонувати фрахт для нових перевезень.

Страховики підвищують ризики

Експерти також фіксують зростання вартості страхування судів. Аналітик компанії International Seaborne Market (ISM) Павло Сосновський повідомив, що частина суден зупинилася поза межами українських територіальних вод, щоб оцінити ризики нових атак.

"Декілька страховиків взагалі призупинили страхування військових ризиків для рейсів до українських портів", - зазначив він.

Як альтернативу учасники ринку обговорюють збільшення перевезень через дунайські порти з подальшим відправкою вантажів через румунську Констанцу. Такий маршрут уже використовувався у перші роки повномасштабної війни.

Наслідки для світового ринку

За оцінками аналітиків, ситуація впливає не лише на український експорт. Reuters зазначає, що Росія та Україна забезпечують близько третини світових постачань пшениці, тому перебої в судноплавстві здатні позначитися на глобальному ринку.

Видання також зазначає, що експортні можливості Росії також погіршуються. Після серії українських ударів по судах у Азовському морі аналітики знизили прогноз експорту російської пшениці у липні приблизно на 20%. Додатковий вплив мають затримка жнив та паливні проблеми.

На цьому фоні котирування пшениці продовжують зростати. Ф'ючерси на товарній біржі Чикаго досягли максимуму майже за два роки, а ціни на борошномельну пшеницю в Парижі піднялися до найвищого рівня за останні 17 місяців.

За словами керуючого директора консалтингової компанії SovEcon Андрія Сізова, ринок починає розуміти, що те, що відбувається, вже не виглядає короткочасним стрибком цін.

"Ринок починає усвідомлювати, що це не типове короткострокове зростання цін у Чорноморському регіоні, яке зазвичай досить швидко закінчується. Але це може мати серйозніші наслідки, а саме: прогнози з експорту як Росії, так і України в майбутньому доведеться суттєво знизити, що, у свою чергу, погіршить ситуацію зі світовими запасами зерна і пшениці".