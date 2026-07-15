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Україна не поступиться в експорті зерна попри атаки Росії на порти, - Reuters

17:22 15.07.2026 Ср
2 хв
Україна вже втратила близько третини потужностей експорту зерна
aimg Валерія Абабіна
Україна не поступиться в експорті зерна попри атаки Росії на порти, - Reuters Фото: У Кабміні обіцяють зберегти експорт зерна (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українська влада зробить усе можливе, щоб захистити морські порти та зберегти обсяги експорту зерна на рівні не нижче минулого сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Позиція Кабміну

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив, що держава визнає пріоритет підтримки експорту сільськогосподарської продукції.

"Це буде складно, але ми зробимо все можливе, щоб зберегти мінімальні гарантовані обсяги експорту для підтримки міжнародної продовольчої безпеки на рівні не нижчому, ніж минулого року", - сказав він.

Що з обсягами експорту

До нещодавніх атак Україна прогнозувала експорт приблизно на рівні 43 млн метричних тонн у сезоні 2026/27, який розпочався в липні. Минулого року країна експортувала понад 37 млн тонн.

За даними головної профспілки фермерів країни UAC, Україна вже втратила близько третини своєї потужності з експорту зерна через порти Чорного моря через посилення російських ракетних атак та ударів безпілотників.

Ситуація в портах

Джерело в галузі повідомило Reuters, що чотири з 13 великих експортних зернових терміналів України призупинили закупівлі зерна через атаки. Інше джерело зазначило, що частина судновласників відмовляється заходити в українські порти через побоювання нових ударів.

Місцеві чиновники повідомили, що Росія знову атакувала портову інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях.

Значення експорту для країни

Більше ніж через чотири роки після початку війни з Росією експорт агропродукції - зерна та рослинних олій - залишається найбільшим джерелом валютних надходжень України. Понад 90% продукції постачається через три порти на півдні Одеської області.

І Москва, і Київ зараз посилюють атаки на ключові джерела доходів одне одного: українські війська б'ють по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтових танкерах, а Росія останніми тижнями посилила атаки на порти Чорного моря.

Раніше РБК-Україна писало, що після масованих російських атак 10-12 липня агрохолдинг "Кернел" призупинив роботу експортного терміналу в порту Чорноморська.

Пошкоджено силоси для зерна, ємності для соняшникової олії та обладнання. У порту під завантаженням у момент атак перебували судна під прапорами Китаю та інших країн.

14 липня Росія знову вдарила по торговельних суднах у Чорному морі, серед загиблих - капітан одного з кораблів.

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