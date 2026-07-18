Оккупанты РФ атаковали гражданское судно в Одессе, есть раненые

Армия РФ поздно вечером 17 июля ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых Островов и порта Одессы. В результате пострадали среди членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника и руководителя Одесской ОГА Олега Кипера .

Согласно сообщениям, в результате попадания повреждена надстройка судна, возник пожар. Четверо человек пострадали, им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

"Целенаправленные удары по гражданской портовой инфраструктуре и торговому флоту – это очередное доказательство того, что РФ сознательно игнорирует международное право. От таких атак страдает не только Украина, но и глобальная безопасность судоходства и мировые цепи поставок", – отметил Калашник.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что, кроме судна, оккупанты РФ поздно вечером атаковали ракетами и портовую инфраструктуру.