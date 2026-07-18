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Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты РФ атаковали гражданское судно в Одессе, есть раненые

01:24 18.07.2026 Сб
2 мин
Каковы последствия ракетного удара по судну под флагом Маршалловых Островов?
aimg Филипп Бойко
Оккупанты РФ атаковали гражданское судно в Одессе, есть раненые Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украины)
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Армия РФ поздно вечером 17 июля ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых Островов и порта Одессы. В результате пострадали среди членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника и руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.

Согласно сообщениям, в результате попадания повреждена надстройка судна, возник пожар. Четверо человек пострадали, им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

"Целенаправленные удары по гражданской портовой инфраструктуре и торговому флоту – это очередное доказательство того, что РФ сознательно игнорирует международное право. От таких атак страдает не только Украина, но и глобальная безопасность судоходства и мировые цепи поставок", – отметил Калашник.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что, кроме судна, оккупанты РФ поздно вечером атаковали ракетами и портовую инфраструктуру.

Что известно об обстрелах оккупантами в Черном море

Россия систематически бьет по гражданским судам в акватории Одессы. Вечером 14 июля Россия цинично атаковала три торговых корабля под флагами разных стран.

Последствия обстрелов уже ощущают перевозчики, трейдеры и мировой рынок продовольствия. В результате атак беспилотников складские мощности крупнейшего украинского порта в Одессе сократились примерно на треть.

Напоминаем, что, несмотря на усиление российских атак, Украина намерена сохранить объемы экспорта зерна не ниже уровня прошлого сезона.

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