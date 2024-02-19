Чи є загроза обвалення фронту після виходу ЗСУ з Авдіївки: думка експерта

ЗСУ вийшли з Авдіївки

Невелика Авдіївка протягом останніх 10 років була виступом, який підривав російські логістичні операції. Місто розташоване всього за кілька кілометрів від окупованого з 2014 року Донецька. За останні тижні окупанти перерізали найважливішу лінію постачання, що поставило Авдіївський гарнізон під загрозу оточення.

В умовах, коли ворог наступає по трупах своїх солдатів і має перевагу в снарядах 10:1, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський назвав вихід єдиним правильним рішенням.

Поки незрозуміло, наскільки далеко росіяни зможуть зайти за межі Авдіївки або наскільки хороші українські лінії оборони. Як заявив речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій, Сили оборони відведені на більш вигідні позиції.

"Продовжують виконувати бойові завдання. Вони заважають подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, була здійснена фортифікація", - сказав він.

РФ наступає далі

Зазначається, що окупанти не зупиняються і вже наступають на населений пункт Ласточкине. Згідно зі зведеннями Генштабу, за добу тут і біля Новобахмутівки та Первомайського відбито п'ять ворожих атак.

Аналітики DeepState зазначають, що росіяни намагалися штурмувати значним числом піхоти, але всі спроби виявилися невдалими. Наразі противник стягує сили в посадки і, ймовірно, відновить штурми найближчими днями.

Чи можливе обвалення фронту

За оцінками ISW, оскільки ЗСУ відходять на підготовлені рубежі, обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Військовий експерт Олексій Гетьман теж схиляється до того, що загрози обвалення немає.

"Навряд чи ворог буде наступати далі. Може повторитися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення росіяни говорили, що можуть просунутися далі, йти на Куп'янськ і Вугледар. Нічого там не сталося, тільки зараз вони почали вести наступальні дії. Після тих втрат, яких росіяни зазнали під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися", - сказав він у бесіді з РБК-Україна.

За його словами, росіяни для захоплення Авдіївки перекидали війська з Куп'янського напрямку, тепер, скоріш за все, війська будуть повернуті і доукомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки.

Ситуація на фронті

Російські війська, схоже, не мають наміру знижувати інтенсивність наступальних дій після захоплення Авдіївки. Просто зараз окупанти активізуються на низці інших напрямків, а західні ЗМІ вже пишуть про найнебезпечніше становище ЗСУ з перших місяців повномасштабної війни.

Детальніше про це, можливі загрози і про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.