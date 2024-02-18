ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За 4 місяці Росія втратила на Авдіївському напрямку більше 47 тисяч військових, - Тарнавський

Неділя 18 лютого 2024 12:09
UA EN RU
За 4 місяці Росія втратила на Авдіївському напрямку більше 47 тисяч військових, - Тарнавський Фото: Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (facebook.com/PresscentrTavria)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали більше 47 тисяч військових. Також наші воїни знищили сотні танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій", - написав Тарнавський.

Втрати ворога за період активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024) склали:

  • особового складу - 47 186 осіб;
  • танки - 364;
  • артилерійські системи - 248;
  • бойові бронемашини - 748;
  • літаки - 5.

За 4 місяці Росія втратила на Авдіївському напрямку більше 47 тисяч військових, - ТарнавськийФото: Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" (t.me/otarnavskiy)

"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм. За кожного знищеного окупанта. За кожен спалений танк та бронемашину", - додав Тарнавський.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

За словами голови військового комітету НАТО Роба Брауера, Авдіївка не є великою втратою, оскільки ворог знищив усю інфраструктуру міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Авдіївка
NEWS
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті