Окупанти обстріляли Херсон: троє поранених, серед них 55-річна жінка

Херсонська ОВА повідомляє про поранених унаслідок ворожих обстрілів на території області.

Близько 8:00 у районі Інженерного 62-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення лівого передпліччя і спини. Чоловік перебував на вулиці під час обстрілу.

Приблизно о 8:10 російські окупанти вдарили по Дніпровському району.

Там 54-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини і лівої гомілки.

За інформацією, ще одна потерпіла - 55-річна жінка з Херсона. Внаслідок обстрілу близько 8:10 у Дніпровському районі вона отримала мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, рук і ніг.

Поранених госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу. Правоохоронці проводять слідчі дії.