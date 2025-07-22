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Оккупанты обстреляли Херсон: трое раненых, среди них 55-летняя женщина

Фото: Три человека пострадали из-за обстрелов оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Оккупанты обстреляли два района Херсона. Ранены трое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Херсонская ОГА сообщает о раненых в результате вражеских обстрелов на территории области.

Около 8:00 в районе Инженерного 62-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения левого предплечья и спины. Мужчина находился на улице во время обстрела.

Примерно в 8:10 российские оккупанты ударили по Днепровскому району.

Там 54-летний местный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки и левой голени.

По информации, еще одна пострадавшая - 55-летняя женщина из Херсона. В результате обстрела около 8:10 в Днепровском районе она получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения туловища, рук и ног.

Раненые госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. Правоохранители проводят следственные действия.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики продолжают терроризировать Херсон и область даже после бегства из региона осенью 2022 года.

В пригороде Херсона ночью вражеский ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека.

Днем, 14 июля, российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

В ночь на 13 июля два человека были ранены в Херсоне после артиллерийского обстрела со стороны россиян. 9 июля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, и ранили трех человек в одном из районов города.

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