Оккупанты обстреляли Херсон: трое раненых, среди них 55-летняя женщина

Херсонская ОГА сообщает о раненых в результате вражеских обстрелов на территории области.

Около 8:00 в районе Инженерного 62-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения левого предплечья и спины. Мужчина находился на улице во время обстрела.

Примерно в 8:10 российские оккупанты ударили по Днепровскому району.

Там 54-летний местный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения грудной клетки и левой голени.

По информации, еще одна пострадавшая - 55-летняя женщина из Херсона. В результате обстрела около 8:10 в Днепровском районе она получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения туловища, рук и ног.

Раненые госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. Правоохранители проводят следственные действия.