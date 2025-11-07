У Вовчанську окупанти намагаються розширити вклинення в місті, - ЗСУ

У Вовчанську Харківської області російські війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста. Тривають важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання об’єднаних сил.

Як розповіли у командуванні, на Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках відбулося 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

"Основні зусилля ворога зосереджені на спробах розширити вклинення у південно-західній частині міста Вовчанськ. Тривають важкі бої", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку війська РФ здійснили 12 спроб прориву біля Петропавлівки, Піщаного та Глушківки - усі атаки відбиті.

Також дев’ять разів ворог штурмував позиції Сил оборони на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону поблизу Новоєгорівки, Андріївки, Греківки, Зарічного, Новоселівки, а також у напрямку Коровиного Яру та Дружелюбівки.

Українські захисники продовжують тримати позиції, не дозволяючи ворогу просунутись уперед.

Що відомо про Вовчанськ

Вовчанськ - місто в Харківській області, яке під час російсько-української війни неодноразово опинялося в зоні запеклих боїв.

У 2022 році його короткочасно окупували, але звільнили під час Слобожанського контрнаступу.

У 2024 році російська армія відновила наступ, і місто було майже знищене. Через обстріли та евакуацію кількість жителів скоротилася з 17 тисяч до кількох десятків.