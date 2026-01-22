Оккупанты пытаются продвинуться в Волчанск через перемерзшие реки, - военные
Российские оккупанты пытаются продвигаться в Волчанске Харьковской области, пользуясь тем, что местные реки перемерзли и больше не сдерживают движение малых пехотных групп.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По его словам, бои продолжаются непосредственно в самом Волчанске, а также в близлежащих населенных пунктах. Российские подразделения постоянно пытаются продвинуться вперед и действуют не только в пределах города.
Он добавил, что российские подразделения активно действуют на флангах и в близлежащих населенных пунктах.
"Россияне активно лезут через реку на юг, но больше даже речь о попытках обхода Вильчи, Волчанских Хуторов, прилегающих населенных пунктов", - уточнил он.
Трегубов отметил, что ситуацию осложняют погодные условия.
По его словам, реки уже перемерзли и перестали быть естественной преградой, какой были раньше, поэтому для малых пехотных групп врага их преодоление фактически не составляет проблемы.
Бои в районе Волчанска
Ранее в ВСУ сообщали, что ситуация в Волчанске Харьковской области остается стабильной, однако российские войска пытаются обойти город и расширить зону своего контроля.
Непосредственно в Волчанске оккупационные войска пытаются продвинуться в юго-западной части города, где продолжаются интенсивные боевые действия.
18 января стало известно, что Россия пыталась прорвать оборону в Волчанске, используя численное преимущество.
В аналитическом отчете ISW указывается, что захватчикам, вероятно, удалось продвинуться на востоке и юго-востоке города Волчанск Харьковской области.
В то же время в ISW опровергли заявления российских блогеров о продвижении войск РФ вдоль границы на Харьковщине вблизи населенных пунктов Нестерное и Дегтярное.