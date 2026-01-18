РФ намагалася прорвати оборону у Вовчанську, використовуючи чисельну перевагу

Російські війська протягом минулої доби намагалися скористатися чисельною перевагою та прорвати оборону Сил оборони України на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в оперативному зведенні Угруповання об’єднаних сил.

Спроби прориву у Вовчанську та на підступах

За даними військових, противник здійснював наступальні дії у Вовчанську, а також у напрямках Графського, Вовчанських Хуторів та Зибиного. Крім того, російські війська атакували українські позиції в напрямку Дегтярного та Круглого.

Українські підрозділи вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення та стримати натиск ворога.

Загальна ситуація на фронті

Загалом протягом минулої доби в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил зафіксовано 21 бойове зіткнення.

На Великобурлуцькому напрямку загарбники атакували позиції ЗСУ в бік Чугунівки - атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку Сили оборони нейтралізували штурмові дії противника поблизу Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався атакувати українські укріплення поблизу Мирного, Зарічного, а також у напрямках Новосергіївки, Ставків, Дробишевого та Лимана.