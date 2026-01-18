РФ намагалася прорвати оборону у Вовчанську, використовуючи чисельну перевагу
Російські війська протягом минулої доби намагалися скористатися чисельною перевагою та прорвати оборону Сил оборони України на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в оперативному зведенні Угруповання об’єднаних сил.
Спроби прориву у Вовчанську та на підступах
За даними військових, противник здійснював наступальні дії у Вовчанську, а також у напрямках Графського, Вовчанських Хуторів та Зибиного. Крім того, російські війська атакували українські позиції в напрямку Дегтярного та Круглого.
Українські підрозділи вживають усіх необхідних заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення та стримати натиск ворога.
Загальна ситуація на фронті
Загалом протягом минулої доби в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил зафіксовано 21 бойове зіткнення.
На Великобурлуцькому напрямку загарбники атакували позиції ЗСУ в бік Чугунівки - атаки було відбито.
На Куп’янському напрямку Сили оборони нейтралізували штурмові дії противника поблизу Петропавлівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався атакувати українські укріплення поблизу Мирного, Зарічного, а також у напрямках Новосергіївки, Ставків, Дробишевого та Лимана.
Бої в районі Вовчанська
Раніше у Збройних силах України повідомляли, що ситуація у Вовчанську Харківської області залишається стабільною, однак російські війська намагаються обійти місто та розширити зону свого контролю.
У зв’язку з цим основною загрозою наразі є не прямий штурм Вовчанська, а систематичні спроби противника обійти населений пункт і створити плацдарм для подальших дій.
Водночас українські підрозділи тримають ситуацію під контролем і своєчасно реагують на будь-які спроби просування ворога в цьому районі.
Безпосередньо у Вовчанську окупаційні війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста, де тривають інтенсивні бойові дії.
Крім того, начальник управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов раніше заявляв, що плани російських військ на січень, зокрема в Харківській області, вже зрозумілі. За його словами, окупанти мають намір обійти Вовчанськ і просуватися у напрямку Лимана.