Армія РФ намагається обійти Вовчанськ: у ЗСУ пояснили зміну тактики

За словами Трегубова, місто зараз перебуває під стабільним контролем українських військових. Головна проблема на цьому напрямку полягає не в самому Вовчанську, а в спробах противника обходити місто та розширювати зону контролю.

"Наприклад, у Вільчій ворог намагається закріпитися, але наші підрозділи вибивають його звідти. Проте вони знову намагаються заходити", - пояснив Трегубов.

Таким чином, ключовим викликом наразі є не штурм Вовчанська, а постійні спроби противника обійти місто та створити плацдарм для подальших дій. Експерт наголосив, що українські сили контролюють ситуацію і оперативно реагують на будь-які спроби просування ворога в цьому районі.