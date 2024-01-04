Окупанти героїзують свої злочини на масових "святах" перед українськими дітьми
Окупанти намагаються героїзувати військових злочинців в очах українських дітей на тимчасово окупованій території України. Загарбники цинічно нав'язують пропаганду дошкільнятам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, окупанти організовують виступи воєнних злочинців перед українськими дітьми у місцевих дитсадках. З самого малечку дітей змушують слухати ґвалтівників, грабіжників, найманців й інших окупантів з віддалених районів імперії", - йдеться в повідомленні.
У такий спосіб, стверджують у Центрі, ворог планує змінити самоідентифікацію дітей і виростити з них "яничарів" (перевихованих ворогом дітей - ред.). Ця дія є однією з ознак геноциду відповідно до міжнародного права.
"Кожен дотичний до організації таких “дитячих свят” понесе відповідальність за злочини перед українським народом... сама РФ видасть колаборантів, адже зрадники нікому не потрібні", - підсумували в ЦНС.
Українські діти в окупації
Ворог активно намагається знищити українську культуру серед дітей шкільного віку на тимчасово окупованих територіях. Загарбники забороняють дітям вчити українську мову, змушуючи школярів прославляти російську армію, а в випадку явної незгоди погрожують їм та їх сім'ям розправою.
Так, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".
Напочатку листопада стало відомо, що росіяни змушують дітей на тимчасово окупованих територіях плести маскувальні сітки.
Нещодавно ми також повідомляли про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".
Напередодні стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.
Напередодні ми повідомляли про те, що українських дітей, яких окупанти вивозять в табори для т.зв. перевиховання, примушують слухати лекції "вагнерівців".
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