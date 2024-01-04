Оккупанты героизируют свои преступления на массовых "праздниках" перед украинскими детьми

Фото: захватчики героизируют свои преступления среди украинских детей на оккупированной территории (GettyImages)

Оккупанты пытаются героизировать военных преступников в глазах украинских детей на временно оккупированной территории Украины. Захватчики цинично навязывают пропаганду дошкольникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, оккупанты организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детсадах. С самого детства заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи", - говорится в сообщении. Таким образом, утверждают в Центре, враг планирует изменить самоидентификацию детей и вырастить из них "янычаров" (перевоспитанных врагом детей - ред.). Данное действие является одним из признаков геноцида в соответствии с международным правом. "Каждый причастный к организации таких "детских праздников" понесет ответственность за преступления перед украинским народом... сама РФ выдаст коллаборантов, ведь предатели никому не нужны", - подытожили в ЦНС.