Окупанти атакували дронами Миколаївську область: кілька сіл залишились без світла

Обстріли РФ по Україні

Російські війська постійно обстрілюють Україну дронами і ракетами. Наприклад, у ніч на 2 березня РФ випустила по Україні 79 дронів. ППО працювала в 13 областях і знищила 63 ударні дрони та безпілотники-імітатори.

Водночас, наприклад, у Хмельницькій області російський дрон атакував житловий будинок, постраждала жінка. А на Краматорськ окупанти скинули авіабомбу, одна людина загинула, двоє постраждали.

Крім того, ще ввечері 1 березня, загарбники атакували дроном багатоповерхівку в Запоріжжі, почалася пожежа, без постраждалих не обійшлося. Вдалося врятувати двох людей.

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