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РФ атакувала дронами будинок під Хмельницьким: є постраждала та відключення світла

Хмельницька область, Неділя 02 березня 2025 09:09
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РФ атакувала дронами будинок під Хмельницьким: є постраждала та відключення світла Фото: РФ атакувала дронами будинок під Хмельницьким, є постраждала (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія атакувала дронами Хмельницький район 2 березня. Загорівся будинок, постраждала жінка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Хмельниччина: жінка отримала травми внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні ДСНС України.

Наслідки обстрілу Хмельницької області 2 березня (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Так, за даними рятувальників, вночі в селі Пирогівці Хмельницького району внаслідок удару ворожого БПЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного будинку.

"Пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків. На жаль, травмувалася жінка 1949 року народження", - зазначили у ДСНС.

Наслідки обстрілу: є пошкодження та відключення світла

Вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю.

"Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств", - зазначив Тюрін.

За даними голови ОВА, через пошкодження електромереж відключено частину абонентів.

"Без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики", - розповів він.

Атака РФ по Україні

Росія в ніч на 2 березня випустила Україною 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 13 областях.

Крім того, в ніч на 2 березня Росія обстріляла Краматорськ, одна людина загинула, ще двоє було поранено.

Також увечері 1 березня була атакована багатоповерхівка у Запоріжжі, постраждала жінка, кількох людей вдалося врятувати.

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Російська Федерація Хмельницька область Дрони
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