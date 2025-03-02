РФ атакувала дронами будинок під Хмельницьким: є постраждала та відключення світла
Російська армія атакувала дронами Хмельницький район 2 березня. Загорівся будинок, постраждала жінка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
"Хмельниччина: жінка отримала травми внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні ДСНС України.
Наслідки обстрілу Хмельницької області 2 березня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Так, за даними рятувальників, вночі в селі Пирогівці Хмельницького району внаслідок удару ворожого БПЛА сталася пожежа та руйнування на території приватного будинку.
"Пожежа ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено 9 житлових будинків. На жаль, травмувалася жінка 1949 року народження", - зазначили у ДСНС.
Наслідки обстрілу: є пошкодження та відключення світла
Вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю.
"Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств", - зазначив Тюрін.
За даними голови ОВА, через пошкодження електромереж відключено частину абонентів.
"Без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики", - розповів він.
Атака РФ по Україні
Росія в ніч на 2 березня випустила Україною 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 13 областях.
Крім того, в ніч на 2 березня Росія обстріляла Краматорськ, одна людина загинула, ще двоє було поранено.
Також увечері 1 березня була атакована багатоповерхівка у Запоріжжі, постраждала жінка, кількох людей вдалося врятувати.
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