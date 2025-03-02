Росія випустила по Україні десятки дронів за ніч. ППО працювала в 13 областях
Росія в ніч на 2 березня випустила по Україні 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали в 13 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Пуски дронів були з чотирьох напрямків в Росії - Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Сили ППО знищили 63 ударних дронів та безпілотьників-імітаторів. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Наслідки атаки РФ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Хмельницька та Запорізька області.
Відомо, що вночі у Києві працювала протиповітряна оборона, а місцеві жителі чули вибухи.
Також ввечері 1 березня росіяни атакували Запоріжжя, у житловому будинку виникла пожежа, постраждала жінка.
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