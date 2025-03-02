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Росія випустила по Україні десятки дронів за ніч. ППО працювала в 13 областях

Україна , Неділя 02 березня 2025 08:53
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Росія випустила по Україні десятки дронів за ніч. ППО працювала в 13 областях Фото: РФ випустила десятки дронів по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 2 березня випустила по Україні 79 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали в 13 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Пуски дронів були з чотирьох напрямків в Росії - Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Сили ППО знищили 63 ударних дронів та безпілотьників-імітаторів. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Наслідки атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Хмельницька та Запорізька області.

Відомо, що вночі у Києві працювала протиповітряна оборона, а місцеві жителі чули вибухи.

Також ввечері 1 березня росіяни атакували Запоріжжя, у житловому будинку виникла пожежа, постраждала жінка.

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Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
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