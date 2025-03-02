Росіяни влучили по багатоповерхівці у Запоріжжі: що відомо про наслідки на ранок

Російські війська завдали 458 ударів по Запорізькій області.. Унаслідок обстрілів поранена 31-річна жінка, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Увечері уламки ворожого безпілотника зруйнували дах двоповерхового житлового будинку, спричинивши масштабну пожежу. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі, залишивши десятки людей без житла. Фото: ДСНС України Унаслідок чергової ворожої атаки на Запоріжжя поранення отримала жінка. 31-річну жінку з пораненнями госпіталізували. Рятувальники евакуювали двох мешканців, а психологи ДСНС надали підтримку 23 постраждалим. Рятувальники евакуювали двох мешканців із небезпечної зони. Ліквідацією наслідків займаються рятувальники, медики, поліцейські, психологи ДСНС та волонтери Червоного Хреста. Усі служби координують дії, щоб допомогти постраждалим. Атака на область Протягом минулої доби окупанти завдали 458 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Під ударом опинилися Пʼятихатки, Гуляйполе, Залізничне, Білогірʼя, Новодарівка та Новоандріївка. Фото: Telegram начальника Запорізької ОВА Івана Федорова Ворог здійснив 10 авіаційних ударів, атакував 288 безпілотниками, завдав 9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 151 артилерійський удар. Наразі надійшло 18 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів.