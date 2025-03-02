Оккупанты атаковали дронами Николаевскую область: несколько сел остались без света

"Вчера, 1 марта, в 13:44 и 14:10 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую общину", - рассказал он.

В результате чего, по данным Кима, в с. Дмитровка был поврежден автомобиль и линии электросетей.

"В результате обстрела были обесточены четыре населенных пункта общины: с. Куцуруб, с. Ивановка, с. Яселка и с. Дмитровка. В 15:57 подача электроэнергии восстановлена. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА.