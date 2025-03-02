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Оккупанты атаковали дронами Николаевскую область: несколько сел остались без света

Фото: оккупанты атаковали дронами Николаевскую область, в ОВА рассказали о последствиях (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне атаковали FPV-дронами Николаевскую область. Фиксировались повреждения и отключения света в нескольких селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Вчера, 1 марта, в 13:44 и 14:10 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую общину", - рассказал он.

В результате чего, по данным Кима, в с. Дмитровка был поврежден автомобиль и линии электросетей.

"В результате обстрела были обесточены четыре населенных пункта общины: с. Куцуруб, с. Ивановка, с. Яселка и с. Дмитровка. В 15:57 подача электроэнергии восстановлена. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА.

 

Обстрелы РФ по Украине

Российские войска постоянно обстреливают Украину дронами и ракетами. Например, в ночь на 2 марта РФ выпустила по Украине 79 дронов. ПВО работала в 13 областях и уничтожила 63 ударных дронов и беспилотников-имитаторов.

В то же время, например, в Хмельницкой области российский дрон атаковал жилой дом, пострадала женщина. А на Краматорск оккупанты скинули авиабомбу, один человек погиб, двое пострадали.

Кроме того, еще вечером 1 марта, захватчики атаковали дроном многоэтажку в Запорожье, начался пожар, без пострадавших не обошлось. Удалось спасти двоих людей.

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Николаевская областьВойна в УкраинеОтключение света