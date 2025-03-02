Армія РФ вночі обстріляла Краматорськ: є загиблий та поранені

Російські війська в ніч на 2 березня атакували Краматорськ. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Краматорської МВА Олександра Гончаренка.

"Вночі, 1 березня, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор", - розповів Гончаренко. За його даними, загинув хлопець 2006 р. н. "Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин", - зазначили в прокуратурі. Крім того, поранень зазнали дві людини - чоловік та жінка. "Також зазнали поранень чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. У них діагностовано мінно-вибухові і закриту черепно-мозкову травми, перелом, рану обличчя й забої", - додали прокурори. Потерпілим надано медичну допомогу. "Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень, працюють всі відповідні служби", - констатував глава МВА. Росіяни атакували Краматорськ ФАБом Як зазначають правоохоронці, 1 березня, о 22:15, окупаційна армія нанесла авіаудар по Краматорську. Вкотре в зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення "ФАБ-250" з модулем УМПК.