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Окупанти атакували дронами Миколаївську область: кілька сіл залишились без світла

Миколаїв, Неділя 02 березня 2025 10:06
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Окупанти атакували дронами Миколаївську область: кілька сіл залишились без світла Фото: окупанти атакували дронами Миколаївську область, в ОВА розповіли про наслідки (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни атакували FPV-дронами Миколаївську область. Фіксувались пошкодження та відключення світла в декількох селах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Учора, 1 березня, о 13:44 та 14:10 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду", - розповів він.

Внаслідок чого, за даними Кіма, у с. Дмитрівка було пошкоджено автомобіль та лінії електромереж.

"У результаті обстрілу було знеструмлено чотири населені пункти громади: с. Куцуруб, с. Іванівка, с. Яселка та с. Дмитрівка. О 15:57 подачу електроенергії відновлено. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська постійно обстрілюють Україну дронами і ракетами. Наприклад, у ніч на 2 березня РФ випустила по Україні 79 дронів. ППО працювала в 13 областях і знищила 63 ударні дрони та безпілотники-імітатори.

Водночас, наприклад, у Хмельницькій області російський дрон атакував житловий будинок, постраждала жінка. А на Краматорськ окупанти скинули авіабомбу, одна людина загинула, двоє постраждали.

Крім того, ще ввечері 1 березня, загарбники атакували дроном багатоповерхівку в Запоріжжі, почалася пожежа, без постраждалих не обійшлося. Вдалося врятувати двох людей.

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Миколаївська область Війна в Україні Вимкнення світла
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