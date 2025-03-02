Окупанти атакували дронами Миколаївську область: кілька сіл залишились без світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У результаті обстрілу було знеструмлено чотири населені пункти громади: с. Куцуруб, с. Іванівка, с. Яселка та с. Дмитрівка. О 15:57 подачу електроенергії відновлено. Постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

Внаслідок чого, за даними Кіма, у с. Дмитрівка було пошкоджено автомобіль та лінії електромереж.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська постійно обстрілюють Україну дронами і ракетами. Наприклад, у ніч на 2 березня РФ випустила по Україні 79 дронів. ППО працювала в 13 областях і знищила 63 ударні дрони та безпілотники-імітатори.

Водночас, наприклад, у Хмельницькій області російський дрон атакував житловий будинок, постраждала жінка. А на Краматорськ окупанти скинули авіабомбу, одна людина загинула, двоє постраждали.

Крім того, ще ввечері 1 березня, загарбники атакували дроном багатоповерхівку в Запоріжжі, почалася пожежа, без постраждалих не обійшлося. Вдалося врятувати двох людей.

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