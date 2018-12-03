В окружении Порошенко рассказали о стратегии на будущих выборах

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В штабе Порошенко рассчитывают на противостояние с Тимошенко во втором туре

В окружении действующего президента Украины Петра Порошенко рассчитывают, что во втором туре выборов ему будет противостоять лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "В борьбе за второй срок: как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам".

В окружении президента рассчитывают на противостояние Порошенко и Тимошенко во втором туре. Хотя рейтинги еще одного возможного кандидата Владимира Зеленского, по данным опросов, на сегодня достаточно высокие, у Порошенко уверены, что комика поддерживают пассивные избиратели.

"Пока вопрос в том, как его (Зеленского, - ред.) воспримут люди после его выдвижения. Одно дело - когда он виртуальный персонаж. И совсем другое - когда он кандидат", - уточняет собеседник.

К тому же в команде Порошенко не исключают, что в борьбу за президентскую должность может вмешаться еще какой-нибудь артист, чтобы оттянуть часть голосов у Зеленского. В частности, среди депутатов существует мнение, что "погасить" рейтинг комика можно, например, уговорив выставить свою кандидатуру певца Олега Винника.

Правда, один из источников в окружении Порошенко отрицает какие-либо планы по поводу Винника. Тем не менее, по информации РБК-Украина, ранее к певцу обращались представители "Аграрной партии" с тем, чтобы он возглавил их политическую силу вместо Виталия Скоцика.

Отметим, в штабе Тимошенко рассматривают противостояние с Порошенко во втором туре как желательный вариант. На сегодня социология позволяет штабу лидера "Батькивщины" надеяться на победу в выборах.

Напомним, ранее в окружении президента заявили, что военное положение внесет коррективы в кампанию Порошенко.

Как рассказали источники РБК-Украина в штабе Порошенко, он с вероятностью в 99% пойдет на выборы весной 2019 года.