В оточенні Порошенка розповіли про стратегію на майбутніх виборах

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

В штабі Порошенка розраховують на протистояння з Тимошенко у другому турі

В оточенні чинного президента України Петра Порошенка розраховуть, що у другому турі виборів йому протистоятиме лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В боротьбі за другий термін: як в команді Петра Порошенка готуються до виборів".

В оточенні президента розраховують на протистояння Порошенка і Тимошенко у другому турі. Хоча рейтинги ще одного можливого кандидата Володимира Зеленського, за даними опитувань, на сьогодні досить високі, у Порошенка впевнені, що коміка підтримують пасивні виборці.

"Поки питання в тому, як його (Зеленського, - ред.) сприймуть люди після його висунення. Одна справа - коли він віртуальний персонаж. І зовсім інша - коли він кандидат", - уточнює співрозмовник.

До того ж у команді Порошенка не виключають, що у боротьбу за президентську посаду може втрутитися ще якийсь артист, щоб відтягнути частину голосів у Зеленського. Зокрема, серед депутатів існує думка, що "погасити" рейтинг коміка можна, наприклад, умовивши виставити свою кандидатуру співака Олега Винника.

Правда, одне з джерел в оточенні Порошенка заперечує будь-які плани з приводу Винника. Тим не менш, за інформацією РБК-Україна, раніше до співака зверталися представники "Аграрної партії" з тим, щоб він очолив їх політичну силу замість Віталія Скоцика.

Відзначимо, в штабі Тимошенко розглядають протистояння з Порошенком у другому турі як бажаний варіант. На сьогодні соціологія дозволяє штабу лідера "Батьківщини" сподіватися на перемогу у виборах.

Нагадаємо, раніше в оточенні президента заявили, що воєнний стан внесе корективи у кампанію Порошенка.

Як розповіли джерела РБК-Україна в штабі Порошенка, він з імовірністю в 99% піде на вибори навесні 2019 року.