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Военное положение внесет коррективы в кампанию Порошенко, - источники

Новости » Общество    03.12.2018 - 11:35
Военное положение внесет коррективы в кампанию Порошенко, - источники
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Главный стратег Порошенко был против военного положения

Военное положение, объявленное в 10 областях Украины, внесет коррективы в избирательную кампанию действующего президента Петра Порошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "В борьбе за второй срок: как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам".

Отметим, главный стратег штаба Порошенко Игорь Грынив, по словам источников, был против введения военного положения, считая, что это негативно отразится на его рейтинге. Хотя в предвыборном штабе пока точно не знают, как именно фактор военного положения повлияет на уровень электоральной поддержки Порошенко.

Но, в любом случае, вносить изменения в кампанию с учетом фактора и вызовов военного положения придется, отметили в разговоре с РБК-Украина двое влиятельных членов президентской команды.

"Сейчас мы попытаемся обернуть последние события в нашу пользу. Теперь задача технологов, чтобы все это сработало в плюс кампании", - пояснил один из собеседников.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко с вероятностью в 99% пойдет на второй президентский срок. В его окружении отмечают, что решение о выдвижении будет объявлено после старта избирательной кампании.

На прошлой неделе президент назвал условия, при которых может быть объявлена мобилизация. По его словам, она возможна при наземной агрессии РФ.

 

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