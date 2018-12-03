ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко с вероятностью в 99% пойдет на второй срок, - источники

Новости » Выборы 2019    03.12.2018 - 11:14
Порошенко с вероятностью в 99% пойдет на второй срок, - источники
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко объявит о выдвижении на пост президента не ранее 31 декабря

Действующий президент Украины Петр Порошенко с вероятностью в 99% пойдет на второй срок. Об этом говорится в материале РБК-Украина "В борьбе за второй срок: как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам".

В частности, в окружении Порошенко уверяют, что вероятность того, что он будет повторно баллотироваться в президенты, составляет 99%. В то же время, по информации РБК-Украина, он объявит об участии в выборах не ранее 31 декабря, когда официально стартует избирательная кампания.

Данное решение продиктовано тем, чтобы не давать оппонентам поводов упрекнуть Порошенко в использовании рабочих поездок в интересах своей кампании. А также тем, чтобы войти в гонку с достижениями в ключевом направлении "Армія, мова, віра".

В то же время в команде президента заявляют, что решение о введении военного положения на самом деле было спонтанным и вынужденным шагом. В первую очередь - как сигнал для международных партнеров, что у Украины есть реальные проблемы и что необходима их активная вовлеченность для урегулирования конфликта.

Вместе с тем, в президентской команде и в других группах влияния правящей коалиции еще в день голосования за введение военного положения говорили РБК-Украина о том, что эти события станут имиджевым проектом и позволят сместить фокус внимания общества с экономических проблем на военные.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко заявлял, что от отмены выборов из-за военного положения якобы выигрывает только российский президент Владимир Путин.

Отметим, после введения военного положения Верховная рада приняла постановление о выборах президента 31 марта. Документ опубликован в "Голосе Украины" от 28 ноября.

 

Послы ЕС одобрят санкции против 9 организаторов выборов на Донбассе в среду Порошенко надеется, что военное положение продлевать будет не нужно
Новости Украины Порошенко Петрвыборыпрезидентские выборыПрезидент
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь