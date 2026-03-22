На околицях Києва горять склади: дим накрив навіть Троєщину

Сьогодні, 22 березня, на околицях Києва виникла пожежа у складському приміщенні. Наразі на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан, заяву Головного управління ДСНС у Києві та допис КМДА .

Повідомляється, що полум'я охопило складське приміщення. Дим від пожежі видно майже з кожного куточка столиці.

Наразі на місці події працюють рятувальники, загрози життю та здоров'ю людей немає.

Telegram-канали повідомляють, що вогонь вже перекинувся і на поле.

В Головному управлінні ДСНС Києва підтвердили залучення столичних рятувальників до гасіння пожежі.

"Інформуємо: рятувальники столиці наразі залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області. Від ДСНС Києва до гасіння залучена пожежна техніка та особовий склад", - сказано в заяві.

В КМДА зауважили, що у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці", - йдеться у заяві.

За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м². Окрім рятувальників, на місці події чергують медики.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня ворожі безпілотники вчергове атакували Київщину, найбільше їх зафіксували в Броварському районі. В результаті сталися пошкодження приватних будинків, автомобілів, будівель підприємств.

Крім того, вночі 21 березня РФ масштабно атакувала Україну. Славутич, що на Київщині, лишився повністю знеструмлений.