Російські дрони вдарили по Київщині: спалахнув будинок, лікарі рятують постраждалих

Росіяни в ніч на 14 лютого обстріляли Київську область дронами. В результаті НП спалахнув приватний будинок, двоє постраждалих - жителі цієї оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

Ще відомо, що внаслідок обстрілу дронів сталася пожежа їх приватного будинку. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері. Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС.

"Чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки - закритий перелом кісток передпліччя. Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога". - написав Калашник.

Нагадаємо, напередодні ввечері Київ опинився під атакою дронів - у столиці лунали вибухи. В ніч на 12 лютого столиця зазнала масованої атаки ворожими балістичними ракетами. Окрім пошкодження будівель та інфраструктури було зафіксовано багато звернень до швидкої допомоги.

Недавно ворог також атакував Київську область. Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік.Тоді також постраждали будівлі АЗС.

Як відомо, РФ систематично обстрілює Київ та регіон, завдаючи шкоди, зокрема, інфраструктурі. Жителі опиняються без світла, води та тепла, що і є одним із засобів тиску РФ на Україну в переговорах.