Головна » Новини » Надзвичайні події

Російські дрони вдарили по Київщині: спалахнув будинок, лікарі рятують постраждалих

Україна, Субота 14 лютого 2026 01:37
UA EN RU
Російські дрони вдарили по Київщині: спалахнув будинок, лікарі рятують постраждалих Фото: вогнеборці ліквідували пожежу приватної оселі (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни в ніч на 14 лютого обстріляли Київську область дронами. В результаті НП спалахнув приватний будинок, двоє постраждалих - жителі цієї оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника в Telegram.

За словами начальника ОВА, атака сталась у Вишгородському районі.

"Чоловік отримав множинні осколкові поранення верхніх кінцівок, обличчя та шиї. У жінки - закритий перелом кісток передпліччя. Обох постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога". - написав Калашник.

Ще відомо, що внаслідок обстрілу дронів сталася пожежа їх приватного будинку. Знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено вікна і двері. Пожежу оперативно локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС.

"На місці події працюють усі відповідні служби. Триває фіксація та уточнення наслідків ворожої атаки", - додав чиновник.

Нагадаємо, напередодні ввечері Київ опинився під атакою дронів - у столиці лунали вибухи. В ніч на 12 лютого столиця зазнала масованої атаки ворожими балістичними ракетами. Окрім пошкодження будівель та інфраструктури було зафіксовано багато звернень до швидкої допомоги.

Недавно ворог також атакував Київську область. Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік.Тоді також постраждали будівлі АЗС.

Як відомо, РФ систематично обстрілює Київ та регіон, завдаючи шкоди, зокрема, інфраструктурі. Жителі опиняються без світла, води та тепла, що і є одним із засобів тиску РФ на Україну в переговорах.

Київська область Війна в Україні Атака дронів
