В окрестностях Киева горят склады: дым накрыл даже Троещину

Сегодня, 22 марта, в окрестностях Киева возник пожар в складском помещении. Сейчас на месте работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГСЧС Киевской области Виктории Рубан, заявление Главного управления ГСЧС в Киеве и публикацию КГГА .

Сообщается, что пламя охватило складское помещение. Дым от пожара видно почти из каждого уголка столицы.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Telegram-каналы сообщают, что огонь уже перекинулся и на поле.

В Главном управлении ГСЧС Киева подтвердили привлечение столичных спасателей к тушению пожара.

"Информируем: спасатели столицы сейчас привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области. От ГСЧС Киева к тушению привлечена пожарная техника и личный состав", - сказано в заявлении.

В КГГА отметили, что в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром.

"До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице", - говорится в заявлении.

По предварительной информации, пожар возник в складских помещениях общей площадью 3000 м². Кроме спасателей, на месте происшествия дежурят медики.

Напомним, в ночь на 22 марта вражеские беспилотники в очередной раз атаковали Киевскую область, больше всего их зафиксировали в Броварском районе. В результате произошли повреждения частных домов, автомобилей, зданий предприятий.

Кроме того, ночью 21 марта РФ масштабно атаковала Украину. Славутич, что в Киевской области, остался полностью обесточенным.