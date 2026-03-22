В окрестностях Киева горят склады: дым накрыл даже Троещину
Сегодня, 22 марта, в окрестностях Киева возник пожар в складском помещении. Сейчас на месте работают спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря ГСЧС Киевской области Виктории Рубан, заявление Главного управления ГСЧС в Киеве и публикацию КГГА.
Сообщается, что пламя охватило складское помещение. Дым от пожара видно почти из каждого уголка столицы.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, угрозы жизни и здоровью людей нет.
Telegram-каналы сообщают, что огонь уже перекинулся и на поле.
В Главном управлении ГСЧС Киева подтвердили привлечение столичных спасателей к тушению пожара.
"Информируем: спасатели столицы сейчас привлечены к ликвидации пожара в складском здании на территории Киевской области. От ГСЧС Киева к тушению привлечена пожарная техника и личный состав", - сказано в заявлении.
В КГГА отметили, что в Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром.
"До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице", - говорится в заявлении.
По предварительной информации, пожар возник в складских помещениях общей площадью 3000 м². Кроме спасателей, на месте происшествия дежурят медики.
Напомним, в ночь на 22 марта вражеские беспилотники в очередной раз атаковали Киевскую область, больше всего их зафиксировали в Броварском районе. В результате произошли повреждения частных домов, автомобилей, зданий предприятий.
Кроме того, ночью 21 марта РФ масштабно атаковала Украину. Славутич, что в Киевской области, остался полностью обесточенным.
На прошлой неделе в Киевской области шесть населенных пунктов остались без тепло- и газоснабжения из-за ночной атаки России.
Также мы писали об ударе по Киевщине в прошлом месяце - тогда в результате ЧП вспыхнул частный дом, два человека, жители этого дома, пострадали.