На Київщині низка населених пунктів залишилися без тепла та газу через атаку РФ

У Києвській області шість населених пунктів залишилися без тепло- та газопостачання через нічну атаку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

Калашник повідомив, що в Обухівському районі без газопостачання наразі шість населених пунктів: м. Українка, с. Верем'я, с. Жуківці, с. Трипілля, с. Халеп'я, с. Щербаківка.

Усього без газу 7911 абонентів, більшість з них в Українці.

За оцінками фахівців, газопостачання плануються відновити протягом двох діб.

В Українці через ворожі обстріли також тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для 8367 абонентів.

Частково теплопостачання відсутнє й в Обухові. Унаслідок пошкодження газопостачання до однієї з котелень міста, опалення припинено в 64 будинках для 9689 абонентів. Комунальники зʼясовують час на ліквідацію наслідків та вже працюють над відновленням теплоносія в мережі.

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах Київщини знеживлено загалом 4600 абонентів. Енергетики працюють над відновленням.

Послуги централізованого водопостачання в усіх громадах області надаються у штатному режимі.