Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки та автомобілі

Дрони вчергове атакували Київщину, більше всього їх зафіксували в Броварському районі. В результаті сталися пошкодження приватних будинків, атвомобілів, будівель підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Миколи Калашника.

"Під ударом - мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей. Наслідки атаки фіксуємо у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа - її вже локалізовано", - написав Калашник.

Також, за його словами, пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, дві легкових автомобілі та вантажівку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги...", - додав голова ОВА.