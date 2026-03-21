Без світла майже 21 тисяча мешканців: Славутич повністю знеструмлений через атаку РФ

10:30 21.03.2026 Сб
2 хв
Енергетики працюють у посиленому режимі
aimg Тетяна Степанова
Фото: Славутич повністю знеструмлений через атаку РФ (Getty Images)

Славутич у Київській області внаслідок російської атаки дронами вранці 21 березня залишилося без централізованого електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

"Унаслідок ранкової атаки тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців", - повідомив Калашник.

За його словами, енергетики вже працюють у посиленому режимі.

Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють.

"Пункти незламності" відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.

"Ворог системно б’є по енергетиці, намагаючись позбавити людей світла, тепла і води. Наше завдання - посилювати стійкість кожної громади, розвивати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів", - зазначив глава ОВА.

Обстріл України 21 березня

Нагадаємо, у ніч на 21 березня Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 5 ударних безпілотників на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зокрема, російський дрон вдарив по приватному будинку в Запоріжжі - двоє людей загинули, двоє дітей отримали поранення.

Окрім того, Чернігів та більша частина області вранці 21 березня повністю знеструмлені внаслідок ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

Зброя без черг: Україна та країни Перської затоки отримали особливі привілеї від Берліна
