В оккупации, без света и с угрозой для АЭС: что происходит в захваченной части Запорожской области

Из-за вражеских атак сегодня Запорожскую АЭС полностью обесточили, а жители Энергодара остались без света. На данный момент радиационная угроза отсутствует, но местные власти разрабатывают план эвакуации на случай ЧС.
РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации в Запорожской области.
Днем 25 августа два работающих энергоблока (№5 и №6) Запорожской атомной станции отключили от сети. ЗАЭС была полностью обесточена впервые за все время работы.
Три линии связи станции ранее были повреждены обстрелами российских войск, а последняя четвертая линия ВЛ-750 кВ "Днепровская" сегодня дважды отключалась из-за пожара на золоотвалах.
Собственные нужды станции обеспечиваются из энергосистемы Украины другой воздушной линией - ЗАЭС - "Запорожская ТЭС".
Как сообщили в Энергоатоме, на АЭС проводятся пусковые операции для подключения одного из энергоблоков к сети Системы безопасности и автоматика работают без замечаний.
В четверг утром после вражеского обстрела жители большей части временно оккупированной территории Запорожской области остались без света.
Электричество исчезло в Энергодаре, где расположена ЗАЭС. Из-за отсутствия электроснабжения также прекратилась централизованная подача воды.
По заявлению мэра Энергодара Дмитрия Орлова, отключение произошло из-за повреждения ЛЭП и не было связано с ситуацией на атомной станции. Специалисты ведут ремонтные работы для возобновления подачи электричества на город.
Также сегодня исчез свет в Херсоне и других населенных пунктах региона, которые временно оккупированы РФ.
Глава облсовета Юрий Соболевский назвал происходящее "гуманитарным кошмаром", поскольку отсутствие света угрожает дальнейшей работе медучреждений, торговых точек.
Уровень радиации в Энергодаре остается в пределах нормы, несмотря обстрелы ЗАЭС. Городские власти призвали граждан не принимать йод без дополнительных рекомендаций.
Радиационный фон составляет 10,4 микрорентген в час - это соответствует природным показателям, поэтому принимать препарат калия йодид нет необходимости.
При этом в Запорожье состоялось совещание под руководством главы ОВА Александра Старуха, не нем обсудили план подготовки эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.
Была отработана система срочного оповещения населения и разработано несколько планов, рассчитанных на временно оккупированные и подконтрольные территории.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с 4 марта. С тех пор оккупанты используют ее для "ядерного шантажа".
В последние недели ситуация обострилась. Украинская разведка сообщила о высокой вероятности теракта на АЭС. Оккупанты повредили инфраструктуру станции, включая лабораторные и химические установки, попали в пожарную часть. На территорию стягивают военную технику.
21 августа в "Энергоатоме" сообщили, что ЗАЭС работает с риском нарушения норм радиационной безопасности.
А 23 августа россияне начали обстреливать золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли. Сегодня в Энергодаре подожгли лес с целью посеять панику среди населения.
Миссия МАГАТЭ может приехать на Запорожскую АЭС до 5 сентября. В течение двух недель инспекторы будут проводить проверку систем безопасности станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 24 августа встретился в Турции с представителями российского "Росатома", чтобы обсудить детали миссии.
По итогам встречи стали известно, что инспекторы отправятся на Запорожскую АЭС из Киева и получат более широкие полномочия для проведения расследования обстрелов,чем предполагалось ранее.
При этом руководитель МАГАТЭ заявил, что главной задачей агентства является не допустить аварию, а демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня. Это якобы должно решаться на "политических переговорах".
Ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил разместить постоянную миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.
Напомним, в США призвали прекратить все военные действия вокруг Запорожской АЭС и создать в районе станции демилитаризованную зону.