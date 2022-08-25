В окупації, без світла та з загрозою для АЕС: що відбувається у захопленій частині Запорізької області

ЗАЕС знеструмили вперше в історії

Вдень 25 серпня два працюючі енергоблоки (№5 і №6) Запорізької атомної станції відключили від мережі. ЗАЕС було повністю знеструмлено вперше за весь час роботи.

Три лінії зв'язку станції раніше було пошкоджено обстрілами російських військ, а остання четверта лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська" сьогодні двічі відключалася через пожежу на золовідвалах.

Власні потреби станції забезпечуються з енергосистеми України іншою повітряною лінією – ЗАЕС – "Запорізька ТЕС".

Як повідомили в Енергоатомі, на АЕС проводяться пускові операції для підключення одного з енергоблоків до мережі. Системи безпеки та автоматика працюють без зауважень.

В окупованих містах зникла електрика

У четвер вранці після ворожого обстрілу жителі більшої частини тимчасово окупованої території Запорізької області залишилися без світла.

Електрика зникла в Енергодарі, де розташована ЗАЕС. Через відсутність електропостачання також припинилося централізоване постачання води.

За заявою мера Енергодара Дмитра Орлова, відключення сталося через пошкодження ЛЕП і не було пов'язане із ситуацією на атомній станції. Фахівці проводять ремонтні роботи для відновлення подачі електрики на місто.

Також сьогодні зникло світло в Херсоні та інших населених пунктах регіону, які тимчасово окуповані РФ.

Голова облради Юрій Соболевський назвав це "гуманітарним кошмаром", оскільки відсутність світла загрожує подальшій роботі медустанов, торгових точок.

Чи є радіаційна загроза для населення

Рівень радіації в Енергодарі залишається в межах норми, незважаючи на обстріли ЗАЕС. Міська влада закликала громадян не приймати йод без додаткових рекомендацій.

Радіаційний фон становить 10,4 мікрорентген на годину - це відповідає природним показникам, тому приймати препарат калію йодид немає необхідності.

Водночас у Запоріжжі відбулася нарада під керівництвом голови ОВА Олександра Старуха, на якій обговорили план підготовки евакуації населення у разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Було відпрацьовано систему термінового оповіщення населення та розроблено кілька планів, розрахованих на тимчасово окуповані та підконтрольні території.

Провокації окупантів

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ із 4 березня. З того часу окупанти використовують її для "ядерного шантажу".

В останні тижні ситуація загострилася. Українська розвідка повідомила про високу ймовірність теракту на АЕС. Окупанти пошкодили інфраструктуру станції, включаючи лабораторні та хімічні установки, влучили у пожежну частину. На територію стягують військову техніку.

21 серпня в "Енергоатомі" повідомили, що ЗАЕС працює із ризиком порушення норм радіаційної безпеки.

А 23 серпня росіяни почали обстрілювати золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу. Сьогодні в Енергодарі підпалили ліс із метою посіяти паніку серед населення.

Інспектори МАГАТЕ відвідають ЗАЕС найближчими днями

Місія МАГАТЕ може приїхати на Запорізьку АЕС до 5 вересня. Протягом двох тижнів інспектори проводитимуть перевірку систем безпеки станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 24 серпня зустрівся в Туреччині з представниками російського "Росатому", щоб обговорити деталі місії.

За підсумками зустрічі стало відомо, що інспектори вирушать на Запорізьку АЕС з Києва та отримають ширші повноваження для проведення розслідування обстрілів, ніж передбачалося раніше.

При цьому керівник МАГАТЕ заявив, що агенство має головне завдання - запобігти аварії, а демілітаризація Запорізької АЕС не входить до порядку денного. Це нібито має вирішуватись на "політичних переговорах".