В окупації, без світла та з загрозою для АЕС: що відбувається у захопленій частині Запорізької області

Через ворожі атаки сьогодні Запорізьку АЕС повністю знеструмили, а жителі Енергодару залишилися без світла. Наразі радіаційна загроза відсутня, але місцева влада розробляє план евакуації на випадок НС.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію в Запорізькій області.
Вдень 25 серпня два працюючі енергоблоки (№5 і №6) Запорізької атомної станції відключили від мережі. ЗАЕС було повністю знеструмлено вперше за весь час роботи.
Три лінії зв'язку станції раніше було пошкоджено обстрілами російських військ, а остання четверта лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська" сьогодні двічі відключалася через пожежу на золовідвалах.
Власні потреби станції забезпечуються з енергосистеми України іншою повітряною лінією – ЗАЕС – "Запорізька ТЕС".
Як повідомили в Енергоатомі, на АЕС проводяться пускові операції для підключення одного з енергоблоків до мережі. Системи безпеки та автоматика працюють без зауважень.
У четвер вранці після ворожого обстрілу жителі більшої частини тимчасово окупованої території Запорізької області залишилися без світла.
Електрика зникла в Енергодарі, де розташована ЗАЕС. Через відсутність електропостачання також припинилося централізоване постачання води.
За заявою мера Енергодара Дмитра Орлова, відключення сталося через пошкодження ЛЕП і не було пов'язане із ситуацією на атомній станції. Фахівці проводять ремонтні роботи для відновлення подачі електрики на місто.
Також сьогодні зникло світло в Херсоні та інших населених пунктах регіону, які тимчасово окуповані РФ.
Голова облради Юрій Соболевський назвав це "гуманітарним кошмаром", оскільки відсутність світла загрожує подальшій роботі медустанов, торгових точок.
Рівень радіації в Енергодарі залишається в межах норми, незважаючи на обстріли ЗАЕС. Міська влада закликала громадян не приймати йод без додаткових рекомендацій.
Радіаційний фон становить 10,4 мікрорентген на годину - це відповідає природним показникам, тому приймати препарат калію йодид немає необхідності.
Водночас у Запоріжжі відбулася нарада під керівництвом голови ОВА Олександра Старуха, на якій обговорили план підготовки евакуації населення у разі надзвичайної ситуації на ЗАЕС.
Було відпрацьовано систему термінового оповіщення населення та розроблено кілька планів, розрахованих на тимчасово окуповані та підконтрольні території.
Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ із 4 березня. З того часу окупанти використовують її для "ядерного шантажу".
В останні тижні ситуація загострилася. Українська розвідка повідомила про високу ймовірність теракту на АЕС. Окупанти пошкодили інфраструктуру станції, включаючи лабораторні та хімічні установки, влучили у пожежну частину. На територію стягують військову техніку.
21 серпня в "Енергоатомі" повідомили, що ЗАЕС працює із ризиком порушення норм радіаційної безпеки.
А 23 серпня росіяни почали обстрілювати золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу. Сьогодні в Енергодарі підпалили ліс із метою посіяти паніку серед населення.
Місія МАГАТЕ може приїхати на Запорізьку АЕС до 5 вересня. Протягом двох тижнів інспектори проводитимуть перевірку систем безпеки станції.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі 24 серпня зустрівся в Туреччині з представниками російського "Росатому", щоб обговорити деталі місії.
За підсумками зустрічі стало відомо, що інспектори вирушать на Запорізьку АЕС з Києва та отримають ширші повноваження для проведення розслідування обстрілів, ніж передбачалося раніше.
При цьому керівник МАГАТЕ заявив, що агенство має головне завдання - запобігти аварії, а демілітаризація Запорізької АЕС не входить до порядку денного. Це нібито має вирішуватись на "політичних переговорах".
Раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця запропонував розмістити постійну місію МАГАТЕ на ЗАЕС.
Нагадаємо, у США закликали припинити всі військові дії навколо Запорізької АЕС та створити в районі станції демілітаризовану зону.