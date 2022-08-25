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МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg

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Запорожье, Четверг 25 августа 2022 14:49
МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, - Bloomberg Фото: МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Миссия МАГАТЕ хочет посетить Запорожскую аэтомную электростанцию до 5 сентября. Ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"МАГАТЭ хочет посетить станцию ​​до 5 сентября, во ходе уже запланированной двухнедельной международной миссии для проверки систем безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился в среду в Стамбуле с официальными лицами "Росатома", чтобы обсудить детали миссии, которая отправится из Киева на захваченную Россией территорию города Энергодар.

Как утверждает издание, для расследования обстрелов электростанции ядерным инспекторам будут предоставлены более широкие полномочия, чем предполагалось изначально.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал МАГАТЭ задуматься над постойным присутствием своих представителей на Запорожской АЭС.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обеспечить коридор для прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. При этом он раскритиковал вариант визита миссии на ЗАЭС через оккупированный Крым.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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