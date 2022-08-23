Обстрелы Запорожской ТЭС: оккупанты пытаются поднять облака радиоактивной пыли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МО Украины.

Россияне используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской АЭС для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Минометные обстрелы пригородов Энергодара имеют конкретную цель – золоотвалы Запорожской ТЭС.

Это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, что как минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании они образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара. Оккупанты пытаются представить данные повышенного уровня радиации, как результаты "обстрелов со стороны ВСУ".

По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 17:00 23 августа радиационный фон в Энергодаре и его окрестностях не превышает характерный для этих территорий естественный фон.