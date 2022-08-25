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На случай взрыва на ЗАЭС: в Запорожье обсудили возможные планы эвакуации

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Запорожье, Четверг 25 августа 2022 18:35
На случай взрыва на ЗАЭС: в Запорожье обсудили возможные планы эвакуации Фото: На случай взрыва на ЗАЭС: в Запорожье обсудили возможные планы эвакуации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожье состоялось совещание по вопросам подготовки эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской областной военной администрации.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что сейчас властью разработано несколько планов, которые рассчитаны на временно оккупированные и на подконтрольную территории.

"Мы должны четко понимать свои возможности. Поскольку в случае реальной опасности от действий российских захватчиков уже не будет времени размышлять, необходимо будет четко придерживаться предварительно утвержденного плана действий", - заявил Старух.

Глава области заявил, что в случае необходимости будут применены все возможные системы оповещения. Чиновники работают над механизмами, которые должны помочь населению на подконтрольной Украине территории области и в оккупации. Профильные подразделения занимаются проработкой точек сбора в случае эвакуации гражданских.

Напомним, что впервые в истории ЗАЭС была отключена от энергосети.

В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

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