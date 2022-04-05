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Оккупанты вывезли из Мариуполя почти 40 тысяч мирного населения, - мэр города

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Мариуполь, Вторник 05 апреля 2022 08:09
Оккупанты вывезли из Мариуполя почти 40 тысяч мирного населения, - мэр города Фото: военный солдат (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о местных жителях, которых оккупанты вывезли в РФ. По его словам, российские военные депортировали в так называемую "ДНР" и Россию почти 40 тысяч мирного населения.

Об этом Бойченко рассказал в интервью РБК-Украина.

"Сегодня мы уже формируем списки, прорабатываем их, проверяем, чтобы это действительно были наши мариупольцы. И теперь у нас уже такая статистика. По нашим приблизительным оценкам, почти 40 тысяч населения уже уехали в "ДНР" и в Россию", - заявил мэр Мариуполя.

Он также отметил, что есть случаи, когда руководители предприятий коммунальной сферы, местные работники и даже соседи Бойченко звонят ему и просят вернуть из депортации, в которую они попали не по своему желанию.

Напомним, российские военные 3 апреля похитили четырех участников мирного митинга в Каховке Херсонской области. Среди них есть одна женщина.

Мы также писали о том, что похищенная оккупантами староста села Мотыжин Киевской области найдена мертвой.

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