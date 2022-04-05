Оккупанты вывезли из Мариуполя почти 40 тысяч мирного населения, - мэр города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о местных жителях, которых оккупанты вывезли в РФ. По его словам, российские военные депортировали в так называемую "ДНР" и Россию почти 40 тысяч мирного населения.

"Сегодня мы уже формируем списки, прорабатываем их, проверяем, чтобы это действительно были наши мариупольцы. И теперь у нас уже такая статистика. По нашим приблизительным оценкам, почти 40 тысяч населения уже уехали в "ДНР" и в Россию", - заявил мэр Мариуполя.

Он также отметил, что есть случаи, когда руководители предприятий коммунальной сферы, местные работники и даже соседи Бойченко звонят ему и просят вернуть из депортации, в которую они попали не по своему желанию.