Похищенная оккупантами староста села Мотыжин Киевской области найдена мертвой

После освобождения Киевской области нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 10 дней назад. До сегодня их судьба была неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Вадима Токаря.

23 марта домой к старосте Мотыжина Ольге Сухенко приехали российские военные. Сначала они произвели обыск, забрали автомобиль и уехали. Как рассказал родственник Владислав, второй раз вернулись за Ольгой и ее мужем. По факту похищения российскими войсками старосты села Мотыжин в Киевской области начато уголовное производство.