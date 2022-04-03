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Похищенная оккупантами староста села Мотыжин Киевской области найдена мертвой

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 01:08
Похищенная оккупантами староста села Мотыжин Киевской области найдена мертвой Село Мотыжин (Фото: ssf.com.ua)
Автор: Константин Широкун

После освобождения Киевской области нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 10 дней назад. До сегодня их судьба была неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Вадима Токаря.

23 марта домой к старосте Мотыжина Ольге Сухенко приехали российские военные. Сначала они произвели обыск, забрали автомобиль и уехали. Как рассказал родственник Владислав, второй раз вернулись за Ольгой и ее мужем. По факту похищения российскими войсками старосты села Мотыжин в Киевской области начато уголовное производство.

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