ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вивезли з Маріуполя майже 40 тисяч мирного населення, - мер міста

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 05 квітня 2022 08:09
Окупанти вивезли з Маріуполя майже 40 тисяч мирного населення, - мер міста Фото: військовий солдат (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про місцевих жителів, яких окупанти вивезли у РФ. За його словами, російські військові депортували в так звану "ДНР" і Росію майже 40 тисяч мирного населення.

Про це Бойченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Сьогодні ми вже формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це дійсно були наші маріупольці. І тепер у нас вже така статистика. За нашими приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали в "ДНР" і в Росію", - заявив мер Маріуполя.

Він також зазначив, що є випадки, коли керівники підприємств комунальної сфери, місцеві працівники і навіть сусіди Бойченка телефонують йому і просять повернути з депортації, в яку вони потрапили не за своїм бажанням.

Нагадаємо, російські військові 3 квітня викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці Херсонської області. Серед них є одна жінка.

Ми також писали про те, що викрадена окупантами староста села Мотижин Київської області знайдена мертвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна Росії проти України
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл