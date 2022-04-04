Российские военные выкрали четырех участников мирного митинга в Каховке

В воскресенье, 3 апреля, в Каховке Херсонской области прошел мирный митинг против оккупации города, на котором российские военные захватили не менее четырех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Каховской городской территориальной общины в Facebook .

Кроме того, во время участия в митинге двое гражданских получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попала в бедро, другому в шею. К настоящему времени их жизни угрозы уже нет.

Российские оккупанты задержали Игоря Бахура, 1983 года рождения; Елену Бубнову, 1990 года рождения; Юрия Гедзика, 1974 года рождения; Анатолия Качинского, 1985 года рождения.

Напомним, российские оккупанты отпустили из плена мэра Берислава Херсонской области.

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