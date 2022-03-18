Оккупанты ударили по Львову, но отступили от Киева: главное на вечер 18 марта

Ракетный удар по авиаремонтному заводу во Львове

Сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Львова. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, несколько ракет попали в авиаремонтный завод. Здание было уничтожено. Однако работа предприятия была заблаговременно остановлена, жертв в результате обстрела нет.

По предварительной информации Воздушного командования Воздушных сил “Запад”, враг выпустил 6 крылатых ракет из акватории Черного моря. Также сообщается, что целью был Львовский аэропорт.

“По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск уничтожены”, - говорится в сообщении.

Фото: ракетный удар по авиаремонтному заводу (prolviv com)

Обломки сбитой над Киевом ракеты упали на жилой дом

Над Киевом сбили вражескую ракету. Ее обломки упали на жилой дом в Подольском районе. В результате возник пожар на 1-3 этажах.

Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, были повреждены 6 жилых домов, детский сад и школа. Погиб один человек, 19 пострадали, в том числе 4 детей.

Армию оккупантов отбросили от Киева на 70 км

В Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили о том, что войска оккупантов отброшены от Киева на правом берегу Днепра на 70 км. По словам замначальника штаба Командования сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича, полоса внешнего кольца расширена на 70 км, что делает невозможным огонь по Киеву.

“По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но мы его ликвидировали. Можно быть спокойными", - добавил он.

Обстрелы Харькова

В результате обстрелов Харькова 18 марта был сильно разрушен корпус ВУЗа на 6 этажей. Также пострадали жилые дома по соседству.

Кроме того, вражеская ракета попала в здание Академии госуправления, здание разрушено.

"В результате ракетного удара было разрушено здание Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины", - сказал он.

Уничтожен передовой пункт оккупантов на аэродроме в Чернобаевке

Украинские военные нанесли очередной удар и уничтожили передовой пункт оккупантов на аэродроме в Чернобаевке (Херсонская область). Также погиб командующий этого пункта.

"Хочу сообщить, что аэродром в Чернобаевке, который россияне используют как свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке и уничтожили передовой пункт 8 общевойсковой армии РФ Южного военного округа", - заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

Ракетный удар по Краматорску

Враг нанес ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате снаряды попали в многоквартирный дом и административное здание.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, известно о двух погибших и шести раненых.

Гуманитарные коридоры и эвакуация

На 18 марта было согласовано 9 гуманитарных коридоров:

Мариуполь - Мангуш - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье;

Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;

Великая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава;

Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава;

Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;

Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава;

Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Также планировалась отправка гуманитарных грузов в Балаклею и Изюм Харьковской области. Однако вечером глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что оккупанты не пропустили колонну в Изюм. Пришлось создавать логистические центры в близлежащих населенных пунктах и доставлять помощь через волонтеров.

Потери России в войне против Украины на 18 марта

По состоянию на утро 18 марта потери России в войне против Украины насчитывают уже 14200 личного состава. Эти данные постоянно уточняются, их подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Оперативная информация Генштаба на 18:00

Генеральный штаб Украины в своей вечерней сводке по состоянию на 18:00 сообщает о том, что военное руководство РФ планирует перекинуть в Украину некие подразделения из состава 102-й российской военной базы, расположенной в Армении.

Также подтверждаются факты отказа российских военных от участия в войне России против Украины. По информации Генштаба, личный состав противника деморализован, также участились случаи суицидов и самоискалечений.

Кроме того, за неисполнение боевого задания в Гостомеле, планируется отстранение от исполнения обязанностей командира 45-й отдельной бригады РФ полковника Вадима Панькова.

“В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город. В Черниговской области российские оккупанты запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения”, говорится в сообщении.

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