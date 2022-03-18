Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Из-за обстрелов в области нет безопасного населенного пункта

О ситуации в Луганской области, мобилизации в ОРЛО, обстрелах оккупантами мирного населения, нехватке лекарств и продуктов питания – в блиц-интервью РБК-Украина рассказал председатель ОГА (ОВА) Сергей Гайдай.

Одна из целей России в войне против Украины – захватить территории Донецкой и Луганской областей, которые с 2014 года остались под контролем Киева. От начала полномасштабного вторжения оккупанты несут в эту часть регионов "русский мир", повально уничтожая всю инфраструктуру и мирное население. О том, какая ситуация сейчас в Луганской области, РБК-Украина рассказал председатель ОВА (ОГА) Сергей Гайдай.

– В минобороны РФ заявляют, что якобы Луганская область уже полностью под их контролем. Насколько это вообще соответствует действительности?

– Я в Луганской области – это и есть ответ на то, что они врут. Они частично зашли в Рубежное и частично в Попасную. Надеюсь, что в ближайшее время их оттуда выбьют. Так что, Кременная – наша. Часть Рубежного – наша. Северодонецк – наш. Лисичанск – наш. Часть Попасной – наша. Горное, Золотое-наши.

– Местным властям поступают какие-то предложения от оккупантов сдавать города? Вам известны такие случаи?

– Всем поступали такие предложения и мне непосредственно также.

– Были ли случаи, когда шли на сотрудничество?

– Да. На оккупированных территориях у нас, к сожалению, есть как минимум три таких случая. Это в Станице, в Меловом и в Марковке. Все остальные отказались сотрудничать с оккупантами.

– Какова сейчас общая ситуация в области – гуманитарная и в плане безопасности?

– Ситуация с безопасностью очень сложная, потому что обстрелы постоянно идут по всей области. Нет безопасного населенного пункта. По гуманитарному вопросу – вся критическая инфраструктура вдребезги разбита. Ремонтники стараются из последних возможностей как-то что-то там скручивать, перекидывать, подключать. Но с каждым днем это удается труднее и хуже, потому что разбиваются подстанции, разбиваются генераторы, разбиваются насосные станции. То есть уже почти не из чего лепить.

Что касается гуманитарных грузов – огромная проблема их доставки, потому что везде есть обстрелы. Есть гуманитарный груз, но доставить и разгрузить его – это огромная проблема. Гуманитарные коридоры, вывезти людей (кремлевские войска, – ред.) не дают.

Один раз дали на два дня. И то второй день мы вывозили людей под обстрелами. Мы пытаемся сделать еще гуманитарный коридор на завтра для того, чтобы развезти еду, вещи, лекарства централизованно фурами. Если нам это удастся, то попробуем завтра это сделать.

– Еще есть какие-то запасы продуктов в области?

– Собственных запасов нет. Более того, оккупанты как раз постоянно обстреливают продовольственные склады, вот вчера расстреливали. Они расстреливают и школы, и больницы. За последние сутки, со вчера по сегодня расстреляны три больницы. Люди сидят по подвалам по две недели. И там, где идут обстрелы, не может никто пробиться для того, чтобы привезти людям или средства гигиены, или какие-то консервы, или еще что-то. Очень тяжелая ситуация в области.

– Есть ли у вас приблизительные подсчеты, сколько населения удалось эвакуировать?

– Мне сейчас трудно сказать, но более 10 тысяч человек мы точно вывезли. За два дня гуманитарного коридора мы вывезли ориентировочно 3 тысячи человек. Каждый день вывозим от 400 до 500 человек.

– Известно ли вам, что это за войска бьют по области – это россияне, или, возможно, это люди, мобилизированные из так называемых ОРЛО?

– Это в основном россияне и те сепаратисты, которые и восемь лет до этого обстреливали наши позиции. Здесь просто логично: свежемобилизированные люди не умеют стрелять из артиллерии или из реактивных установок. А недавно мобилизированных людей – работников каких-то фирм, учителей – которых просто хватают на улице и пихают на передовую, то они просто погибают сотнями, потому что они не умеют воевать, они не подготовлены, они не одеты в защитные бронежилеты или каски. Это просто ужас.

– На оккупированных территориях Луганской области раньше массово забирали мужчин? По крайней мере была такая информация.

– Это начали делать как раз накануне войны. Сейчас будет проходить вторая волна мобилизации. И под нее уже будут подпадать студенты.

– Есть ли у вас приблизительные подсчеты жертв среди гражданского населения?

– Нет, это невозможно сейчас подсчитать. У нас в некоторых населенных пунктах десятки погибших людей просто лежат на улицах. Но обстрелы продолжаются и нельзя их даже забрать.

– Хотелось бы также узнать о настроениях в области. Потому что агрессор в своей пропаганде постоянно подает все так, якобы в Донецкой и Луганской области "русский мир" и что оккупантам очень рады.

– На подконтрольной территории Украины люди знают, откуда их расстреливают. В отношении тех территорий, которые были недавно захвачены – о настроении жителей там говорит тот факт, что в Сватово, Старобельске, Белокуракино и других населенных пунктах люди выходили на мирные протесты и митинги против оккупантов.

– Оккупанты по ним стреляли?

– Когда начали стрелять и по ночам вывозить их в неизвестном направлении, то эти митинги прекратились.

– На ваш взгляд, каким может быть решение и окончание этой войны?

– Только нашей победой.

– Военной?

– Да. Других вариантов нет. Против нас воюет больной человек, который настроил всю страну против нас. Они готовы оправдать любые свои зверства. Поэтому только победой.

– Вы верите, что переговорный процесс может завершить войну?

– Мое субъективное мнение – нет. Потому что больной человек не изменится. Но все переговорные процессы Офис президента должен вести, потому что даже если мы знаем, что это один шанс из миллиона, его все равно нужно параллельно использовать. Поэтому я уверен, что переговорные процессы должны быть обязательно.

– Как люди из других регионов и из-за рубежа сейчас могут помочь Луганской области?

– Гуманитарными грузами – едой, крупами, лекарствами, вещами. В основном нам нужна еда долговременного хранения и лекарства.