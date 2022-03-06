ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 05:55
Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты не пропускают через блокпосты лекарства, которые жизненно необходимы для пациентов на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, которое опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Наиболее критична доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", - заявил Ляшко.

Он также добавил, что украинские медики нуждаются в гуманитарном коридоре, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, и препараты для диализа.

Министр здравоохранения подчеркнул, что без этих медикаментов люди не могут прожить.

Напомним, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей городов, которые сильно пострадали из-за военной агрессии России.

Мы также писали о том, что немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Виктор Ляшко
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина