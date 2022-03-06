Оккупанты не пропускают через блокпосты жизненно необходимые лекарства

Российские оккупанты не пропускают через блокпосты лекарства, которые жизненно необходимы для пациентов на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, которое опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Наиболее критична доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", - заявил Ляшко.

Он также добавил, что украинские медики нуждаются в гуманитарном коридоре, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства, и препараты для диализа.

Министр здравоохранения подчеркнул, что без этих медикаментов люди не могут прожить.