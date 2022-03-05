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Немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны: инициатива местных властей

Новина українською →
Германия, Суббота 05 марта 2022 19:25
Немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинским беженцам от войны: инициатива местных властей Фото: добраться в Лейпциг удобнее всего через территорию Польши (wikipedia.org)
Автор: Леся Панченко

Немецкий город Лейпциг предлагает помощь украинцам, которые вынуждены покинуть дома из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный канал КГГА.

Помощь людям, которые выезжают, а также людям в Украине организуется и координируется совместно городом Лейпциг и гражданским обществом.

Подробнее можно узнать на сайте leipzig.de.

Подробная информация от городских властей о первых шагах в Лейпциге.

Можно обратиться за помощью к городской администрации города Лейпцига.

Также в городе функционируют пункты предоставления гуманитарной помощи для украинцев и биржа жилья в Лейпциге для украинцев.

Дополнительно украинцам предлагает помощь Ассоциация социальной защиты работников.

Украинцы, следующие через Польшу, могут ехать поездами Deutsche Bahn в Германию бесплатно.

Сейчас город Лейпциг ведет переговоры по организации перевозок автобусами из пунктов приема в Польше и Словакии.

Лейпциг в Германи - город-побратим Киева. В 2021 города отпраздновали 60-ю годовщину подписания Соглашения о побратимстве.

Ранее мы рассказывали, что МВФ готовит экстренную помощь Украине.

Также мы писали, что в городах Запада Украины риелторы безвозмездно расселили более 100 тысяч беженцев.

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