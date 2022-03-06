Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей городов, которые сильно пострадали из-за военной агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кулебы в Twiiter.
"Мы согласны с тем, что Россия должна немедленно прекратить огонь и разрешить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Я призвал ООН увеличить объем гуманитарной помощи Украине", - рассказал глава МИД о телефонных переговорах с Гутерришем.
Также стороны обсуждали выполнение резолюции Генассамблеи ООН "Российская агрессия против Украины".
Генсек ООН, в свою очередь, в Twitter подтвердил переговоры с Кулебой и "подчеркнул приверженность ООН к расширению масштабов гуманитарных операций".
Гутерриш и глава МИД Украины также обсудили условия доступа гуманитарной помощи к нуждающимся и безопасной эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев из зон боевых действий.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.
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