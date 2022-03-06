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Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине

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Воскресенье 06 марта 2022 00:12
Кулеба обсудил с генсеком ООН расширение гуманитарных операций в Украине Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили условия доступа гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей городов, которые сильно пострадали из-за военной агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кулебы в Twiiter.

"Мы согласны с тем, что Россия должна немедленно прекратить огонь и разрешить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Я призвал ООН увеличить объем гуманитарной помощи Украине", - рассказал глава МИД о телефонных переговорах с Гутерришем.

Также стороны обсуждали выполнение резолюции Генассамблеи ООН "Российская агрессия против Украины".

Генсек ООН, в свою очередь, в Twitter подтвердил переговоры с Кулебой и "подчеркнул приверженность ООН к расширению масштабов гуманитарных операций".

Гутерриш и глава МИД Украины также обсудили условия доступа гуманитарной помощи к нуждающимся и безопасной эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев из зон боевых действий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам.

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