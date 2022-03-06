Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки

Російські окупанти не пропускають через блокпости ліки, які життєво необхідні для пацієнтів на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, яку опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Найбільш критична доставка препаратів на територію, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їх блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші швидкі, обстрілюють наші машини, які транспортують ліки", - заявив Ляшко.

Він також додав, що українські медики потребують гуманітарного коридору, щоб доставити інсулін, гіпотензивні засоби, і препарати для діалізу.

Міністр охорони здоров'я підкреслив, що без цих медикаментів люди не можуть прожити.