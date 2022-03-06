Окупанти не пропускають через блокпости життєво необхідні ліки
Російські окупанти не пропускають через блокпости ліки, які життєво необхідні для пацієнтів на тимчасово захоплених територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, яку опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Найбільш критична доставка препаратів на територію, де окупанти не дозволяють нам проїхати через їх блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші швидкі, обстрілюють наші машини, які транспортують ліки", - заявив Ляшко.
Він також додав, що українські медики потребують гуманітарного коридору, щоб доставити інсулін, гіпотензивні засоби, і препарати для діалізу.
Міністр охорони здоров'я підкреслив, що без цих медикаментів люди не можуть прожити.
Нагадаємо, глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили умови доступу гуманітарної допомоги і безпечної евакуації мирних жителів міст, які сильно постраждали через військову агресію Росії.
Ми також писали про те, що німецьке місто Лейпциг пропонує допомогу українським біженцям від війни.
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