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Оккупанты принудительно выселяют всех жителей поселка в Херсонской области

Фото: в пгт Великая Александровка оккупанты принудительно выселяют жителей
Автор: RBC.UA

Оккупанты заставляют жителей пгт Великая Александровка на Херсонщине покинуть населенный пункт. Иначе угрожают принудительной эвакуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный Штаб ВСУ.

"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области депутата, который подозревается в государственной измене. Он помогал российским оккупантам.

Ранее мы писали, что в Херсонской области российские оккупанты готовятся к референдуму. Они проводят агитацию, обыскивают дома местных активистов и похищают людей.

Также мы сообщали, что Украина пригрозила российской стороне выйти из переговорного процесса относительно мирного договора и завершения войны. Украинский ультиматум касается так называемого "референдума" о создании "Херсонской народной республики".

Кроме того, солдаты России похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и под угрозой смерти заставляют работать на РФ.

Украинская разведка выяснила, что глава Кремля Владимир Путин намерен устроить на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию". После чего бросить мобилизованных в самые горячие точки.

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Херсонская областьОккупированные территории