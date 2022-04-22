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В Херсоне предпринимателей заставляют вывозить награбленное оккупантами в Крым

Новина українською →
Херсон, Пятница 22 апреля 2022 14:12
В Херсоне предпринимателей заставляют вывозить награбленное оккупантами в Крым Фото: В Херсоне предпринимателей заставляют вывозить награбленное оккупантами в Крым (ora.curs.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Солдаты России похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и под угрозой смерти заставляют работать на РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КрымЅОЅ.

Российские солдаты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они приходят к руководителям и владельцам местных логистических компаний, у которых остался соответствующий автопарк, и заставляют выполнять их приказы.

"Людей шантажируют, им угрожают убийством и пытками родных. Заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов во временно оккупированный Крым и Россию. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз в Херсонской области российских товаров, что значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и заставляют их налаживать торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом", - заявил председатель Правления КрымЅОЅ Денис Савченко.

Как сообщалось, Херсон со 2 марта находится под контролем войск РФ. В первые дни захвата южного региона российские военные разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли на территорию оккупированного Крыма и России. Сейчас жители захваченной части Херсона вынуждены покупать российские товары, которые завозят из Крыма.

Напомним, украинская разведка выяснила, что глава Кремля Владимир Путин намерен устроить на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию".

Наряду с этим, на днях Херсонская областная прокуратура объявила подозрение в государственной измене одному из депутатов городского совета Херсона.

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