В Херсоне предпринимателей заставляют вывозить награбленное оккупантами в Крым
Солдаты России похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и под угрозой смерти заставляют работать на РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КрымЅОЅ.
Российские солдаты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они приходят к руководителям и владельцам местных логистических компаний, у которых остался соответствующий автопарк, и заставляют выполнять их приказы.
"Людей шантажируют, им угрожают убийством и пытками родных. Заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов во временно оккупированный Крым и Россию. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз в Херсонской области российских товаров, что значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и заставляют их налаживать торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом", - заявил председатель Правления КрымЅОЅ Денис Савченко.
Как сообщалось, Херсон со 2 марта находится под контролем войск РФ. В первые дни захвата южного региона российские военные разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли на территорию оккупированного Крыма и России. Сейчас жители захваченной части Херсона вынуждены покупать российские товары, которые завозят из Крыма.
Напомним, украинская разведка выяснила, что глава Кремля Владимир Путин намерен устроить на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей принудительную "мобилизацию".
Наряду с этим, на днях Херсонская областная прокуратура объявила подозрение в государственной измене одному из депутатов городского совета Херсона.